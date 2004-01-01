Наружный диаметр [мм] 80 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост слева, внешний, Задний мост справа Вес [кг] 0,54

Запчасть подшипник КПП Ивеко Евротраккер (1993-2004) представлена по производителю FEBI с артикулом 19759. У данной детали есть аналоги с номерами: 061194, 110500243480, 110500243489, 26800350, 30307A, 30307F, 4200001100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник КПП Ивеко Евротраккер (1993-2004), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.