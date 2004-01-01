|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19759
|Наименование
|Подшипник КПП Ивеко Евротраккер (1993-2004)
|Ширина [мм]
|22,75
|Внутренний диаметр
|35
|Наружный диаметр [мм]
|80
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост слева, внешний, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,54
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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