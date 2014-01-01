|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19703
|Наименование
|Рулевая тяга МВ814 продольная 625мм 352 460 56 05
|Длина [мм]
|625
|Наружный диаметр [мм]
|36
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5 RHT
|Размер наружной резьбы
|M18 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|22
|Стойка
|Шатун
|Сторона установки
|передний мост, от промежуточного рычага рулевого привода к переднему мосту
|Ø трубы [мм]
|36
|Вес [кг]
|3,886
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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