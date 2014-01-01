Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M18 x 1,5 Размер конуса [мм] 22 Стойка Шатун Сторона установки передний мост, от промежуточного рычага рулевого привода к переднему мосту Ø трубы [мм] 36 Вес [кг] 3,886 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

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