|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19698
|Наименование
|Переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов
|Количество присоединений
|15
|Цвет
|серый
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя, со звуковым сигналом
|Вес [кг]
|0,524
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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