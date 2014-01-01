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Переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов артикул 19698 FEBI в Алматы

19698 FEBI Переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19698
Наименование Переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов
Количество присоединений 15
Цвет серый
Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя, со звуковым сигналом
Вес [кг] 0,524
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов представлена по производителю FEBI с артикулом 19698. Применяется на Mercedes, Мерседес, Mercedes Actros, Мерседес Актрос, Актрос, Mercedes Atego, Мерседес Атего, Мерседес Аксор, Аксор, Mercedes Axor. У данной детали есть аналоги с номерами: 0075453124, 0075458224, 0075458224, 008545012, 0085450124, 0085450124, 00854501245C38. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные переключатели с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов производителя FEBI с артикулом 19698 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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