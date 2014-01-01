Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя, со звуковым сигналом Вес [кг] 0,524 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов представлена по производителю FEBI с артикулом 19698. Применяется на Mercedes, Мерседес, Mercedes Actros, Мерседес Актрос, Актрос, Mercedes Atego, Мерседес Атего, Мерседес Аксор, Аксор, Mercedes Axor. У данной детали есть аналоги с номерами: 0075453124, 0075458224, 0075458224, 008545012, 0085450124, 0085450124, 00854501245C38. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель подрулевой Мерседес Актрос света и поворотов, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные переключатели с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.