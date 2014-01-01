Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 19697 Наименование Переключатель поворотов комб Функции комбинированного переключателя С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света, С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя Вес [кг] 0,701

Запчасть переключатель поворотов комб представлена по производителю FEBI с артикулом 19697. У данной детали есть аналоги с номерами: 19697, 3575400045, 3575409545, 461555. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия переключатель поворотов комб на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.