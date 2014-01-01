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19667F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW X5 all 00> артикул 19667 FEBI в Алматы

19667 FEBI 19667F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW X5 all 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19667
Наименование 19667F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW X5 all 00>
парные номера артикулов 19668
Длина [мм] 358
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева
Вес [кг] 0,555
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 19667F_тяга стабилизатора переднего левая!\ BMW X5 all 00> производителя FEBI с артикулом 19667 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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