Материал Алюминиевое литье Число крыльев 6 Вес [кг] 0,759 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной FORD Focus Mondeo Escort Tourneo(1.8 2.0) 16V Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19610. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX100117, 19610, 819530162, 355160, 62092000, 11717, 1961001. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной FORD Focus Mondeo Escort Tourneo(1.8 2.0) 16V Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.