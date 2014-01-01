|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19610
|Наименование
|Насос водяной FORD Focus,Mondeo,Escort,Tourneo(1.8/2.0) 16V FEBI
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Металл
|Материал прокладки
|резина
|Материал
|Алюминиевое литье
|Число крыльев
|6
|Вес [кг]
|0,759
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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