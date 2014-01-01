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Насос водяной FORD Focus,Mondeo,Escort,Tourneo(1.8/2.0) 16V FEBI артикул 19610 FEBI в Алматы

19610 FEBI Насос водяной FORD Focus,Mondeo,Escort,Tourneo(1.8/2.0) 16V FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19610
Наименование Насос водяной FORD Focus,Mondeo,Escort,Tourneo(1.8/2.0) 16V FEBI
Материал крыльчатки водяного насоса Металл
Материал прокладки резина
Материал Алюминиевое литье
Число крыльев 6
Вес [кг] 0,759
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос водяной FORD Focus Mondeo Escort Tourneo(1.8 2.0) 16V Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19610. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX100117, 19610, 819530162, 355160, 62092000, 11717, 1961001. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной FORD Focus Mondeo Escort Tourneo(1.8 2.0) 16V Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос водяной FORD Focus,Mondeo,Escort,Tourneo(1.8/2.0) 16V FEBI производителя FEBI с артикулом 19610 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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