|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19585
|Наименование
|Гаситель колебаний выхлопной трубы CF75/85IV/XF105
|Модификация буфера
|A
|Толщина [мм]
|40
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|28
|Вес [кг]
|0,182
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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