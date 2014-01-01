Наружный диаметр [мм] 50 Размер наружной резьбы M10 x 1,5 Длина резьбы [мм] 28 Вес [кг] 0,182

Запчасть гаситель колебаний выхлопной трубы CF 75/85IV/XF 105 представлена по производителю FEBI с артикулом 19585. У данной детали есть аналоги с номерами: 19585, 1247956, 1283211, 1351714, 1385497, 555205, 67840000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гаситель колебаний выхлопной трубы CF 75/85IV/XF 105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.