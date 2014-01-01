Наружный диаметр [мм] 40 Размер наружной резьбы M10 x 1,5 Длина резьбы [мм] 20 Вес [кг] 0,110

Запчасть подушка радиатора 19584 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19584. У данной детали есть аналоги с номерами: 19584, 5000750531, 64804, 637273, 32363, 230216, 501057004. Радиаторы в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка радиатора 19584 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.