|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19564
|Наименование
|Клапан впускной MB Actros
|Длина [мм]
|145
|Диаметр головки клапана [мм]
|45,5
|Диаметр стержня клапана [мм]
|9
|Вес [кг]
|0,148
|для оригинального номера
|541 050 02 26
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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