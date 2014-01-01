|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19539
|Наименование
|19539F_ролик обводной!\ BMW E65/66 3.5/4.5/6.0 01>
|Ширина [мм]
|26
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Материал
|полимерный материал
|Вес [кг]
|0,239
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с кронштейном
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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