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Шарнир, продольный вал артикул 19532 FEBI в Алматы

19532 FEBI Шарнир, продольный вал
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19532
Наименование Шарнир, продольный вал
Ø фаски [мм] 97
Количество отверстий 6
Сторона установки спереди
Вес [кг] 0,88
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир, продольный вал производителя FEBI с артикулом 19532 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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