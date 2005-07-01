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Диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) FEBI артикул 19510 FEBI в Алматы

19510 FEBI Диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19510
Наименование Диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) FEBI
Толщина тормозного диска (мм) 11
Число отверстий в диске колеса 4
Количество крепежных отверстий 3
Толщина [мм] 41,1
Наружный диаметр [мм] 240
Ø фаски [мм] 100
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 8
Диаметр центрирования [мм] 60
Вес [кг] 3,0
Запчасть диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19510. У данной детали есть аналоги с номерами: 19510, 19510, 19510. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.2 (F08, W5L) 2005.07 - 2006.06

Если хотите купить Диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) FEBI производителя FEBI с артикулом 19510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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