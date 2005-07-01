Количество крепежных отверстий 3 Толщина [мм] 41,1 Наружный диаметр [мм] 240 Ø фаски [мм] 100 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска полный Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 8 Диаметр центрирования [мм] 60 Вес [кг] 3,0

Запчасть диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19510. У данной детали есть аналоги с номерами: 19510, 19510, 19510. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.