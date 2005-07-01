|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19510
|Наименование
|Диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) FEBI
|Толщина тормозного диска (мм)
|11
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Количество крепежных отверстий
|3
|Толщина [мм]
|41,1
|Наружный диаметр [мм]
|240
|Ø фаски [мм]
|100
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|8
|Диаметр центрирования [мм]
|60
|Вес [кг]
|3,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
CORSA C Фургон/хетчбэк (X01)
1.2 (F08, W5L)
2005.07 - 2006.06
Если хотите купить Диск тормозной OPEL Corsa C (00-07) передний (1шт.) FEBI производителя FEBI с артикулом 19510 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита