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19453F_втулка стабилизатора переднего! d17\ VW Sharan, Ford Galaxy 95> артикул 19453 FEBI в Алматы

19453 FEBI 19453F_втулка стабилизатора переднего! d17\ VW Sharan, Ford Galaxy 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19453
Наименование 19453F_втулка стабилизатора переднего! d17\ VW Sharan, Ford Galaxy 95>
Внутренний диаметр 17
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,040

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить 19453F_втулка стабилизатора переднего! d17\ VW Sharan, Ford Galaxy 95> производителя FEBI с артикулом 19453 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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