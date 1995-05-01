|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19453
|Наименование
|19453F_втулка стабилизатора переднего! d17\ VW Sharan, Ford Galaxy 95>
|Внутренний диаметр
|17
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,040
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
1.9 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 TDI
1995.05 - 2010.03
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