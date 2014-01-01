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19452F_втулка стабилизатора переднего центральная! d18\ Ford Focus 1.4-1.8TDDi 98-04 артикул 19452 FEBI в Алматы

19452 FEBI 19452F_втулка стабилизатора переднего центральная! d18\ Ford Focus 1.4-1.8TDDi 98-04
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19452
Наименование 19452F_втулка стабилизатора переднего центральная! d18\ Ford Focus 1.4-1.8TDDi 98-04
Внутренний диаметр 18
Материал резина
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,045

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 19452F_втулка стабилизатора переднего центральная! d18\ Ford Focus 1.4-1.8TDDi 98-04 производителя FEBI с артикулом 19452 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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