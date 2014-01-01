|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19422
|Наименование
|Кольцо уплотнительное VW Golf (92-97),Passat (94-00) AUDI A4 (95-00),A6 (94-05) пробки сливной FEBI
|Внутренний диаметр
|26
|Наружный диаметр [мм]
|31
|Материал
|медь
|Вес [кг]
|0,002
|Соблюдать габариты
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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