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Кольцо уплотнительное VW Golf (92-97),Passat (94-00) AUDI A4 (95-00),A6 (94-05) пробки сливной FEBI артикул 19422 FEBI в Алматы

19422 FEBI Кольцо уплотнительное VW Golf (92-97),Passat (94-00) AUDI A4 (95-00),A6 (94-05) пробки сливной FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19422
Наименование Кольцо уплотнительное VW Golf (92-97),Passat (94-00) AUDI A4 (95-00),A6 (94-05) пробки сливной FEBI
Внутренний диаметр 26
Наружный диаметр [мм] 31
Материал медь
Вес [кг] 0,002
Соблюдать габариты

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное VW Golf (92-97),Passat (94-00) AUDI A4 (95-00),A6 (94-05) пробки сливной FEBI производителя FEBI с артикулом 19422 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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