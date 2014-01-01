|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19400
|Наименование
|19400F_антифриз! фиолетовый 1.5L концентрат 1:1 -40°C G12plus смешивается с красным или синим\
|Концентрат
|Цвет
|сиреневый
|Объем [л]
|1,5
|Спецификация
|VW TL 774 F, VW TL 774 D, MB 325.3, Volvo VCS, MAN 324 SNF, DEX-Cool, Toyota SLLC, Ford WSS-M97B44-D
|Вес [кг]
|1,741
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 19400F_антифриз! фиолетовый 1.5L концентрат 1:1 -40°C G12plus смешивается с красным или синим\ производителя FEBI с артикулом 19400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита