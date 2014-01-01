|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19381
|Наименование
|19381F_=JP512260001=102826HP [191512113] !тарелка пружины зад\ VW Golf 2/Jetta 84>
|Материал
|Металл
|Сторона установки
|Задний мост, сверху
|Вес [кг]
|0,221
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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