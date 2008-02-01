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Болт для крепления колеса артикул 19341 FEBI в Алматы

19341 FEBI Болт для крепления колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19341
Наименование Болт для крепления колеса
Колесные диски для легкометаллического диска, для стального диска
Длина [мм] 48,5
Наружный диаметр [мм] 23
Размер наружной резьбы M12 x 1,25
Длина резьбы [мм] 22
Качество / класс 8.8
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Конический поясок F
Материал сталь
Длина болта под головкой [мм] 22
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,07
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.3 HDi 75 2008.02 - Выпускается
CITROËN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.4 2008.02 - Выпускается
CITROËN NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_) 1.4 HDi 2008.02 - Выпускается
CITROËN NEMO вэн 1.3 HDi 75 2009.04 - Выпускается
CITROËN NEMO вэн 1.3 HDi 80 2009.04 - Выпускается
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CITROËN NEMO вэн 1.4 HDi 2009.04 - Выпускается
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OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
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OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.3 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.3 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.4 (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.4 (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.4 CNG (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.6 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.6 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 1.6 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) 2.0 CDTI (B05) 2012.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 2008.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 2008.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 HDi 2008.02 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 2008.04 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 2008.04 - Выпускается
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1.4 HDi 2008.04 - Выпускается

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