|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19341
|Наименование
|Болт для крепления колеса
|Колесные диски
|для легкометаллического диска, для стального диска
|Длина [мм]
|48,5
|Наружный диаметр [мм]
|23
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|22
|Качество / класс
|8.8
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Конический поясок F
|Материал
|сталь
|Длина болта под головкой [мм]
|22
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,07
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.3 HDi 75
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.4
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.4 HDi
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.3 HDi 75
2009.04 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.3 HDi 80
2009.04 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.4
2009.04 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.4 HDi
2009.04 - Выпускается
FORD
KA (RU8)
1.2
2008.10 - 2016.05
FORD
KA (RU8)
1.3 TDCi
2008.10 - 2016.05
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.4 (C26, D26, E26, C06)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.4 (C26, D26, E26, C06)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Tour (X12)
2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.3 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.3 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.4 (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.4 (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.4 CNG (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.6 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.6 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.6 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
2.0 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.3 HDi 75
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.4
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.4 HDi
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.3 HDi 75
2008.04 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.4
2008.04 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.4 HDi
2008.04 - Выпускается
Если хотите купить Болт для крепления колеса производителя FEBI с артикулом 19341 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита