|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19309
|Наименование
|Подшипник 33216 ДАФ ступицы 140x80x48мм
|Ширина [мм]
|46
|Внутренний диаметр
|80
|Наружный диаметр [мм]
|140
|DIN / ISO
|33216
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|передний мост слева, внутри, передний мост справа
|Вес [кг]
|3,02
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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