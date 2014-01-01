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19294F_=107500HP=OE [059103193] !пробка поддона\ Audi, VW универсальная M26x1,5mm артикул 19294 FEBI в Алматы

19294 FEBI 19294F_=107500HP=OE [059103193] !пробка поддона\ Audi, VW универсальная M26x1,5mm
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19294
Наименование 19294F_=107500HP=OE [059103193] !пробка поддона\ Audi, VW универсальная M26x1,5mm
Длина [мм] 28
Наружный диаметр [мм] 33
Размер наружной резьбы M26 x 1,5
Длина резьбы [мм] 13
Качество / класс 5.8
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Материал сталь
Поверхность оцинкованный
Длина болта под головкой [мм] 16
Вес [кг] 0,078
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без уплотнительного кольца

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 19294F_=107500HP=OE [059103193] !пробка поддона\ Audi, VW универсальная M26x1,5mm производителя FEBI с артикулом 19294 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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