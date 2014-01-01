|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19294
|Наименование
|19294F_=107500HP=OE [059103193] !пробка поддона\ Audi, VW универсальная M26x1,5mm
|Длина [мм]
|28
|Наружный диаметр [мм]
|33
|Размер наружной резьбы
|M26 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|13
|Качество / класс
|5.8
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованный
|Длина болта под головкой [мм]
|16
|Вес [кг]
|0,078
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без уплотнительного кольца
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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