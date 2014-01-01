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19278F_пыльник амортизатора переднего!\VWGolf2/3/Variant/Vento/Seat артикул 19278 FEBI в Алматы

19278 FEBI 19278F_пыльник амортизатора переднего!\VWGolf2/3/Variant/Vento/Seat
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19278
Наименование 19278F_пыльник амортизатора переднего!\VWGolf2/3/Variant/Vento/Seat
Толщина [мм] 228,5
Материал термопласт
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,064
для оригинального номера 1H0 413 175

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 19278F_пыльник амортизатора переднего!\VWGolf2/3/Variant/Vento/Seat производителя FEBI с артикулом 19278 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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