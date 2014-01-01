|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19278
|Наименование
|19278F_пыльник амортизатора переднего!\VWGolf2/3/Variant/Vento/Seat
|Толщина [мм]
|228,5
|Материал
|термопласт
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,064
|для оригинального номера
|1H0 413 175
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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