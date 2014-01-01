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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 19276 FEBI в Алматы

19276 FEBI Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19276
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Размер конуса [мм] 18,45
Диаметр точек крепления [мм] 11,2
Тип рычага для поперечного рычага
Сторона установки передний мост слева, снизу, передний мост справа
Вес [кг] 0,388
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага производителя FEBI с артикулом 19276 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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