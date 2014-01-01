|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19256
|Наименование
|19256F_крыльчатка вентилятора!\ BMW 3 E36/E46/ 5 E34/E39/ 7 E38/ X5 92>
|Наружный диаметр [мм]
|420
|Число крыльев
|11
|Вес [кг]
|0,676
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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