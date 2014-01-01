|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19242
|Наименование
|Вал тормозной МВ О325 задний левый 51см на 26зуб 301 423 08 36
|парные номера артикулов
|19241
|Длина [мм]
|509
|Наружный диаметр [мм]
|98
|DIN / ISO
|5480
|Число зубцов
|26
|Длина болта под головкой [мм]
|461
|Сторона установки
|Задний мост слева
|Вес [кг]
|5,937
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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