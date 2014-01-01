Наружный диаметр [мм] 98 DIN / ISO 5480 Число зубцов 26 Длина болта под головкой [мм] 461 Сторона установки Задний мост слева Вес [кг] 5,937

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