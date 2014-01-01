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Свеча накаливания артикул 19223 FEBI в Алматы

19223 FEBI Свеча накаливания
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19223
Наименование Свеча накаливания
Длина [мм] 68,5
Монтажная глубина [мм] 22
Размер наружной резьбы M12 x 1,25
Ширина зева гаечного ключа 12
Напряжение [В] 11,5
Длина предупреждающего контакта Способность к послесвечению
Вес [кг] 0,025

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Свеча накаливания производителя FEBI с артикулом 19223 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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