|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19223
|Наименование
|Свеча накаливания
|Длина [мм]
|68,5
|Монтажная глубина [мм]
|22
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,25
|Ширина зева гаечного ключа
|12
|Напряжение [В]
|11,5
|Длина предупреждающего контакта
|Способность к послесвечению
|Вес [кг]
|0,025
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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