|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19221
|Наименование
|Сальник
|Толщина [мм]
|15
|Внутренний диаметр
|155
|Наружный диаметр [мм]
|180
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с двумя уплотнительными лентами
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [кг]
|0,178
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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