Наружный диаметр [мм] 180 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Дополнительный артикул / Дополнительная информация с двумя уплотнительными лентами Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,178

Запчасть сальник представлена по производителю FEBI с артикулом 19221. У данной детали есть аналоги с номерами: 22200016000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.