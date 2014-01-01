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Сальник артикул 19221 FEBI в Алматы

19221 FEBI Сальник
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19221
Наименование Сальник
Толщина [мм] 15
Внутренний диаметр 155
Наружный диаметр [мм] 180
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с двумя уплотнительными лентами
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [кг] 0,178
Запчасть сальник представлена по производителю FEBI с артикулом 19221. У данной детали есть аналоги с номерами: 22200016000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник производителя FEBI с артикулом 19221 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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