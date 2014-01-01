|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19219
|Наименование
|Сальник ступицы Setra 180х155х15 mm, 19219, Febi
|Толщина [мм]
|15
|Внутренний диаметр
|155
|Наружный диаметр [мм]
|180
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [кг]
|0,252
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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