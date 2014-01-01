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Сальник ступицы Setra 180х155х15 mm, 19219, Febi артикул 19219 FEBI в Алматы

19219 FEBI Сальник ступицы Setra 180х155х15 mm, 19219, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19219
Наименование Сальник ступицы Setra 180х155х15 mm, 19219, Febi
Толщина [мм] 15
Внутренний диаметр 155
Наружный диаметр [мм] 180
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [кг] 0,252
Запчасть сальник ступицы Setra 180х155х15 mm 19219 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19219. У данной детали есть аналоги с номерами: 19219 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы Setra 180х155х15 mm 19219 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы Setra 180х155х15 mm, 19219, Febi производителя FEBI с артикулом 19219 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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