Наружный диаметр [мм] 180 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,252

Запчасть сальник ступицы Setra 180х155х15 mm 19219 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19219. У данной детали есть аналоги с номерами: 19219 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы Setra 180х155х15 mm 19219 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.