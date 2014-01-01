Размер конуса [мм] 32 Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 14,414 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная Актрос Аксор L=1735 представлена по производителю FEBI с артикулом 19216. У данной детали есть аналоги с номерами: 19216, 9413300103, 9413300203, 9413300303, 9413300003, 9413300503, 463733. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная Актрос Аксор L=1735 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.