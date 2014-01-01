|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19216
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная Actros / Axor L=1735
|Длина [мм]
|1735
|Размер наружной резьбы
|M27 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|32
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Ø трубы [мм]
|50
|Вес [кг]
|14,414
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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