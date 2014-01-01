|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19193
|Наименование
|Гайка с буртиком
|Толщина [мм]
|20
|Размер внутренней резьбы
|M18 x 1,5
|Качество / класс
|12
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Поверхность
|промасленный
|Вес [кг]
|0,072
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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