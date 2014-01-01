Качество / класс 12 Ширина зева гаечного ключа 27 Профиль головки болта Внешний шестигранник Поверхность промасленный Вес [кг] 0,072

Запчасть гайка с буртиком представлена по производителю FEBI с артикулом 19193. У данной детали есть аналоги с номерами: 0661173, 104405, 565076. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гайка с буртиком, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.