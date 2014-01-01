Вес [кг] 3,748

Запчасть ремкомплект шкворня 50х225 представлена по производителю FEBI с артикулом 19179. У данной детали есть аналоги с номерами: 19179, N1011015237, 080355100, 011015237. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 50х225 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.