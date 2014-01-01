|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19177
|Наименование
|Р/н шкворня Неоплан 50/51x225,5мм 0801.601.06
|Длина [мм]
|225,5
|Наружный диаметр [мм]
|50, 51
|Вес [кг]
|3,455
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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