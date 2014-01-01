Сторона установки передний мост, справа Вес [кг] 3,66 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

Запчасть ремкомплект Мерседес шкворня правого (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19174. У данной детали есть аналоги с номерами: 19174, 89198004320. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Мерседес шкворня правого (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.