Сторона установки передний мост слева Вес [кг] 3,548 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

Запчасть ремкомплект Мерседес шкворня левого (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19173. У данной детали есть аналоги с номерами: 19173 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Мерседес шкворня левого (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.