Наружный диаметр [мм] 145 DIN / ISO 33019 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки внешний Вес [кг] 2,3

Запчасть подшипник 33019 95/145*39 представлена по производителю FEBI с артикулом 19160. У данной детали есть аналоги с номерами: 19160, 050319, 0009809602, 0029819005, 0039818605, 0029818405, 3869817705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник 33019 95/145*39 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.