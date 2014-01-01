Наружный диаметр [мм] 62 Конструкция подшипника подшипник качения Вес [кг] 0,258

Запчасть подшипник шариковый маховика 25x62x19 Даф 23/25/2800 F95 19139 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19139. У данной детали есть аналоги с номерами: 19139, 051065, 544872E23, 0661319, 550060, 550060OEM, 544872. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник шариковый маховика 25x62x19 Даф 23/25/2800 F95 19139 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.