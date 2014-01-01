|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19139
|Наименование
|Подшипник шариковый маховика 25x62x19 DAF 23/25/2800 F95 19139, Febi
|Ширина [мм]
|19
|Внутренний диаметр
|25
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Конструкция подшипника
|подшипник качения
|Вес [кг]
|0,258
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подшипник шариковый маховика 25x62x19 DAF 23/25/2800 F95 19139, Febi производителя FEBI с артикулом 19139 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита