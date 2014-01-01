Наружный диаметр [мм] 62 Материал нейлон Вес [кг] 0,005

Запчасть сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95 представлена по производителю FEBI с артикулом 19138. У данной детали есть аналоги с номерами: 19138, 1271753, ZX150004, BK2930321SP, 0075761, 1271385, 565050. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.