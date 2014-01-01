|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19138
|Наименование
|Сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95
|Ширина [мм]
|5,7
|Внутренний диаметр
|48,4
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Материал
|нейлон
|Вес [кг]
|0,005
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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