menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95 артикул 19138 FEBI в Алматы

19138 FEBI Сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19138
Наименование Сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95
Ширина [мм] 5,7
Внутренний диаметр 48,4
Наружный диаметр [мм] 62
Материал нейлон
Вес [кг] 0,005
Запчасть сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95 представлена по производителю FEBI с артикулом 19138. У данной детали есть аналоги с номерами: 19138, 1271753, ZX150004, BK2930321SP, 0075761, 1271385, 565050. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

DAF 0079330

Резьбовая пробка

BOSCH 0433171557

Форсунка топливная

SE-M 8300

Болт

DAF 1314545

Ремкомплект, крепление кабины водителя

DAF 1656266

Втулка, подушка кабины водителя
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник торсиона кабины 48.4x62x5.7 DAF75...95 производителя FEBI с артикулом 19138 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0