|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19127
|Наименование
|Колодки тормозные SAF (355х200) (1шт.) ухо/срез FEBI
|Длина [мм]
|355
|Ширина [мм]
|200
|Тормозная колодка
|без накладок
|Вес [кг]
|6,57
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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