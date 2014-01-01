Тормозная колодка без накладок Вес [кг] 6,57 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

Запчасть колодки тормозные САФ (355х200) (1шт.) ухо/срез Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19127. У данной детали есть аналоги с номерами: 19127, 3054011100, 230197. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные САФ (355х200) (1шт.) ухо/срез Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.