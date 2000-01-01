|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19126
|Наименование
|Датчик включения стопсигнала МАН F/M/L/90/2000 ручника
|Точка включения от [бар]
|0,4
|Точка включения до [бар]
|5,8
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Количество присоединений
|2
|Вид эксплуатации
|пневматичексий
|Вес [кг]
|0,065
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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