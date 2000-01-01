Размер внутренней резьбы M12 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 19 Количество присоединений 2 Вид эксплуатации пневматичексий Вес [кг] 0,065

Запчасть датчик включения стопсигнала МАН F/M/L/90/2000 ручника представлена по производителю FEBI с артикулом 19126. У данной детали есть аналоги с номерами: 03003500, 370003, 81255200076. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик включения стопсигнала МАН F/M/L/90/2000 ручника, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.