|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19125
|Наименование
|Сальник хвостовика редуктора MB,MAN 85x145x12/37
|Ширина [мм]
|12, 37
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|145
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Сторона установки
|сзади
|Вес [кг]
|0,33
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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