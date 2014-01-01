Наружный диаметр [мм] 145 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки сзади Вес [кг] 0,33

Запчасть сальник хвостовика редуктора Мерседес МАН 85x145x12 37 представлена по производителю FEBI с артикулом 19125. У данной детали есть аналоги с номерами: 0132075, 19125, 81354126003, 0159974747, 0129975947, 0109975446, 0219975947. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора Мерседес МАН 85x145x12 37 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.