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Шарнир, продольный вал артикул 19108 FEBI в Алматы

19108 FEBI Шарнир, продольный вал
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19108
Наименование Шарнир, продольный вал
Толщина [мм] 30
Внутренний диаметр 59
Наружный диаметр [мм] 144
Ø фаски [мм] 110
Количество отверстий 6
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайками
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами, с подкладными шайбами
Вес [кг] 1,214
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир, продольный вал производителя FEBI с артикулом 19108 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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