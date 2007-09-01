|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19075
|Наименование
|Звездочка распредвала (впускного) MB Sprinter
|Число зубцов
|43
|Управление двигателем
|цилиндрическое зубчатое колесо
|Сторона установки
|Сторона впуска
|Вес [кг]
|0,261
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 200 CDI (203.707)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 220 CDI (203.708)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 220 CDI (209.308)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic (639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI (639.601, 639.603)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)
2012.03 - Выпускается
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