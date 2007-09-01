Сторона установки Сторона впуска Вес [кг] 0,261

Запчасть звездочка распредвала (впускного) Мерседес Sprinter представлена по производителю FEBI с артикулом 19075. У данной детали есть аналоги с номерами: 19075 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия звездочка распредвала (впускного) Мерседес Sprinter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.