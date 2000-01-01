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Насос омывателя стекла F/L/M 90, F/L/M 2000 19070, Febi артикул 19070 FEBI в Алматы

19070 FEBI Насос омывателя стекла F/L/M 90, F/L/M 2000 19070, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19070
Наименование Насос омывателя стекла F/L/M 90, F/L/M 2000 19070, Febi
Виды насосов дуальный насос
Напряжение [В] 24
Количество присоединений 2
Вес [кг] 0,085
Запчасть насос омывателя стекла F L/M 90 F/L/M 2000 19070 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19070. У данной детали есть аналоги с номерами: 19070, 19070, 0980107631, 095926, 0980107630, 19020, 6502. Запчасти системы стеклоочистителя и омывателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос омывателя стекла F L/M 90 F/L/M 2000 19070 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы стеклоочистителя и омывателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос омывателя стекла F/L/M 90, F/L/M 2000 19070, Febi производителя FEBI с артикулом 19070 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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