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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 19067 FEBI в Алматы

19067 FEBI Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19067
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
парные номера артикулов 19071
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки Задний мост слева
Вес [кг] 0,260
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI 2005.09 - 2011.07
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V 2005.09 - 2011.07
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi 2005.09 - 2011.07

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