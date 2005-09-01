|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19067
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|парные номера артикулов
|19071
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|Задний мост слева
|Вес [кг]
|0,260
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.0 HDI
2005.09 - 2011.07
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 16V
2005.09 - 2011.07
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
2.2 HDi
2005.09 - 2011.07
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