Наружный диаметр [мм] 130 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки передний мост Вес [кг] 0,122

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