|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|19007
|Наименование
|сальник передней ступицы MB 120*150*12/15
|Толщина [мм]
|12, 15
|Внутренний диаметр
|120
|Наружный диаметр [мм]
|150
|Цвет
|синий
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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