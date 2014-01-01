Наружный диаметр [мм] 150 Цвет синий Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки передний мост, Задний мост Вес [кг] 0,15

Запчасть сальник передней ступицы Мерседес 120*150*12/15 представлена по производителю FEBI с артикулом 19007. У данной детали есть аналоги с номерами: TOSK239, TOSK239, 19007, 0139977346, 12016441B, 042943, 0049971748. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник передней ступицы Мерседес 120*150*12/15 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.