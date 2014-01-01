Сторона установки передний мост Вес [кг] 6,357 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником

Запчасть ремкомплект МАН шкворня (52/53x235) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19000. У данной детали есть аналоги с номерами: 19000, 0205481, 230038, 396211, 24670, 306, 81442056030. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект МАН шкворня (52/53x235) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.