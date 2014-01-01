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Ремкомплект MAN шкворня (52/53x235) FEBI артикул 19000 FEBI в Алматы

19000 FEBI Ремкомплект MAN шкворня (52/53x235) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 19000
Наименование Ремкомплект MAN шкворня (52/53x235) FEBI
Длина [мм] 235
Наружный диаметр [мм] 52, 53
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 6,357
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником
Запчасть ремкомплект МАН шкворня (52/53x235) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 19000. У данной детали есть аналоги с номерами: 19000, 0205481, 230038, 396211, 24670, 306, 81442056030. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект МАН шкворня (52/53x235) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремкомплект MAN шкворня (52/53x235) FEBI производителя FEBI с артикулом 19000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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