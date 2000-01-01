Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 5,06 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

Запчасть ремкомплект шкворня. Ø 50/51 x 223 mm L M/F/2000 представлена по производителю FEBI с артикулом 18999. У данной детали есть аналоги с номерами: 18999, 396210, 24668, 2650201, 305, 81442056023, 1234205. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня. Ø 50/51 x 223 mm L M/F/2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.