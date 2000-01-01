|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18999
|Наименование
|РМК шкворня. Ø 50/51 x 223 mm / L/M/F 2000
|Длина [мм]
|222,5
|Наружный диаметр [мм]
|50, 51
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|5,06
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с выжимным подшипником
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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