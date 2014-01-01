Сторона установки передний мост Вес [кг] 3,25 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником Дополнительный артикул / Дополнительная информация с выжимным подшипником

Запчасть ремкомплект шкворня 41*42*202 представлена по производителю FEBI с артикулом 18998. У данной детали есть аналоги с номерами: 18998, 03130000A, 396208, 24658, 81442056019, 020566, 0205661. Ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект шкворня 41*42*202 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты шкворней грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.