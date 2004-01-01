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Датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости FEBI артикул 18991 FEBI в Алматы

18991 FEBI Датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18991
Наименование Датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости FEBI
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Количество присоединений 2
Маркировка цвета зеленый
Вес [кг] 0,025
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Запчасть датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18991. У данной детали есть аналоги с номерами: 18991 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости FEBI производителя FEBI с артикулом 18991 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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