Количество присоединений 2 Маркировка цвета зеленый Вес [кг] 0,025 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

Запчасть датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18991. У данной детали есть аналоги с номерами: 18991 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры PEUGEOT 206 охлаждающей жидкости Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.