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Термостат Форд артикул 18979 FEBI в Алматы

18979 FEBI Термостат Форд
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18979
Наименование Термостат Форд
Температура открытия [°C] 92
Вес [кг] 0,07
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить термостат Форд, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 18979. У данной детали есть аналоги с номерами: Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Термостат Форд производителя FEBI с артикулом 18979 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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